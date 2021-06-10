الحشد الشعبي يعلن فشل محاولة تسلل “داعشية” الى جرف النصر

أعلن الحشد الشعبي، عن فشل محاولة لتنظيم “ داعش” الاجرامي التسلل إلى ناحية جرف النصر شمالي بابل عقب انفجار عبوة ناسفة عليهم.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “عددا من عناصر فلول داعش الإرهابي حاولوا التسلل إلى منطقة اصنيديج التابعة لناحية جرف النصر قبل أن تنفجر عليهم عبوة ناسفة، حيث فشلت محاولتهم بالتسلل إلى المنطقة”.
يذكر أن قوات الحشد الشعبي تتصدى باستمرار لمحاولات فلول داعش الإرهابي بالتسلل الى ناحية جرف النصر.
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