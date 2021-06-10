النزاهة تضبط أمين صندوق تربية البصرة بتهمة الاختلاس ومُفوَّض بالديوانية متلبساً بالرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تمكُّن ملاكاتها من ضبط أمين صندوق في تربية البصرة بتهمة الاختلاس، ومُفوَّض شرطةٍ في إحدى محاكم التحقيق بالديوانيَّة مُتلبّساً بالرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان أن "فريقٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة تمكن من ضبط مُوظفٍ يعمل أمين صندوق في مديريَّة تربية البصرة"، مُؤكدةً "قيامه باختلاس مبالغ بعهدته عبر طريق التلاعب بوصولات المحاسبة".

وفي عمليَّة ضبطٍ أخرى، أوضحت الدائرة أنَّ "فريق شعبة التحرّي والضبط القضائيِّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُفوَّض شرطةٍ في إحدى محاكم التحقيق في المحافظة، مُتلبّساً بالجرم المشهود وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) أثناء تلقّيه مبلغ رشوةٍ مقدارُها (400,000) ألف دينارٍ مقابل وعودٍ بإخلاء سبيل مُتَّهمين موقوفين".

واشارت الهيئة الى انه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّينِ في العمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمينِ والمضبوطات ومبلغ الرشوة، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن ضبط مُتَّهمٍ في الديوانيَّة حاول ابتزاز المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بإتلاف دعوى، فيما ضبطت مُتَّهماً آخر في البصرة مُتلبّساً بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، مُدَّعياً العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة