صحيفة روسية: اميركا تعارض شراء العراق “إس-400″ و”سو-57”

أفادت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية، الخميس، بأن الولايات المتحدة الأميركية تعارض اقتناء العراق منظومة الدفاع الجوية إس-400 مقاتلات سو-57.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها إنه “يمكن للعراق، بعد الصين والهند وتركيا، الحصول من روسيا على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى إس-400، بالإضافة إلى أحدث مقاتلات سو-57. إلا أن الولايات المتحدة تعارض مثل هذه الصفقة، وسوف تفعل كل ما في وسعها لإفشالها. حسبما ورد في DefenseNews الأمريكية استنادا إلى خبرائها”.

ونقلت الدورية الأمريكية عن نورمان ريكلفس، المستشار السابق لوزير الداخلية العراقي، قوله: “من الواضح للعيان أن إس-400 خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة”، خاصة وأن واشنطن سبق لها أن فرضت عقوبات على حليفتها في الناتو، تركيا، نتيجة شرائها إس-400.

وتم الإعلان عن احتمال شراء العراق إس- 400 قبل عام، وفي آب من العام نفسه، قال المفتش العسكري في وزارة الدفاع العراقية عماد الزهيري، إن الحكومة العراقية مهتمة بشراء طائرات Su-57.

ووفقا لجنرال مشاة البحرية الأمريكية فرانك ماكنزي، دخلت الولايات المتحدة وروسيا والصين مؤخرا في منافسة شرسة فيما بينها لتعزيز مواقعها في الشرق الأوسط وإمكانية بيع الأسلحة. وفي تقديره، إنفاق العراق الدفاعي كبير للغاية بالنسبة لاقتصاده الهش، ومشتريات الأسلحة الإضافية غير ضرورية من حيث التهديدات.

وقال المحلل في Gulf State Analytics، ألكسندر جليل: “ليست هناك حاجة لمقاتلات سوخوي-57 وإس400، بالنظر إلى المشاكل المالية الداخلية التي تواجه العراق”. في الوقت نفسه، أقر بأن الأسلحة الروسية عادة ما تكون أرخص من الأسلحة الأمريكية، ما يساعد على اتخاذ خيار في مصلحتها.