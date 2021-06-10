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الفتح: البنك المركزي لا يجيد الا ضخ المزيد من العملة الصعبة لصالح مافيات الفساد


اعتبر تحالف الفتح، اليوم الخميس، السكوت عن تدهور الدينار خيانة للشعب العراقي

وقال عضو التحالف، محمد الموسوي، في تغريدة على “توتير”، انه” رغم ارتفاع أسعار النفط العالمي وزيادة إيرادات البلاد من العملة الصعبة الا ان الدينار العراقي يتراجع يوميا امام العملات الاجنبية”.

واضاف، ان” البنك المركزي لا يجيد الا ضخ المزيد من العملة الصعبة لصالح أصحاب الصيرفة ومصارف مافيات الفساد”، مبينا، ان” الغريب مجلس النواب الذي اعطى الشرعية لرفع سعر الصرف غارق في النوم وكتله السياسية تاركة الشعب يصارع ارتفاع أسعار السلع و منشغله في تحالفاتها الانتخابية بعيدا عن المصالح العليا للشعب المنهوب”.

واشار الى ان” على النواب الشرفاء طلب جلسة طارئة للمجلس ليتحمل مسؤوليته الحصرية على السياسة المالية للبنك المركزي حسب الدستور المادة (١٠٣)”.

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