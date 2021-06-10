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الإستخبارات: القبض على إرهابيين اشتركا بعمليات تفخيخ لاستهداف الزوار باللطيفية


 

 

أفادت خلية الإعلام الأمني، الخميس، بإلقاء القبض على إرهابيين اشتركا بعمليات تفخيخ في اللطيفية خلال مسير الزوار الى كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للخلية،، أنه "في اطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الارهابية ولتجفيف منابع الارهاب تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (4 / ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين عملا بمايسمى ولاية الجنوب مشتركين  بعدة عمليات  تفخيخ في بساتين قضاء اللطيفية خلال مسير الزوار الى كربلاء المقدسة، وهما من عوائل داعشية منهم من قتل بعمليات التحرير واخرون تم القبض عليهم من قبل القوات الامنية".

وأشار إلى، "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما بعد تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعترافات"

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الإستخبارات: القبض على إرهابيين اشتركا بعمليات تفخيخ لاستهداف الزوار باللطيفية
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