المالية تنفي تصريحات نسبت لوزيرها بشأن تحديد سعر الدولار عند 300 الف دينار

نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، تصريحات نسبت للوزير بشأن سعر صرف الدولار.

المكتب الاعلامي لوزير المالية ذكر في بيان ان "وزارة المالية تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسبّ للوزير علي عبدالامير علاوي ( ان قيمة الـ 100 دولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي (٣٠٠) الف دينار.

واكدت المالية خلال البيان ان "تناقل البعض لمثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة والتي لا اساس لها من الصحة تهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام".

ودعت الوزارة الى "أعتماد الأخبار والمعلومات من خلال مصادرها الرسمية ".