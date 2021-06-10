القبض على إرهابيين اثنين في ديالى

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة ديالى.

المديرية قالت في بيان "ضربات موجعة ومتتالية للعناصر الإرهابية تقوم بها المديرية العامة للاستخبارات والأمن، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالي من اعتقال عنصرين إرهابيين في منطقة العالي بقضاء المقدادية مطلوبين للقضاء على وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب إلى مكتب تحقيق المقدادية".

واضاف البيان، انه "جرى الاعتقال بالتنسيق مع قوة أمنية تتألف من مفرزة من الأمن الوطني واللواء الرابع والعشرين - الحشد الشعبي، وقد جرى إحالتهما إلى الجهات التحقيقية المختصة".