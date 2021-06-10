وزارة التربية تصدر قرارات جديدة بشأن امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط

أوضحت وزارة التربية، اليوم الخميس، جملة تفصيلات تخص امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في تصريحات للصحيفة الرسمية ان "تم استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات السادس الابتدائي التي تنطلق الأحد المقبل"، مبينة ان "التلاميذ النظاميين ستكون امتحاناتهم مدرسية، اما امتحانات المتقدمين الخارجيين ومحو الامية فستكون وزارية".

واضافت ان "اعداد الاسئلة للتلاميذ النظاميين ستكون من خلال اللجان الامتحانية في كل مدرسة، بينما اعدت اسئلة وزارية للخارجيين والاميين".

وتابعت ان "الاسئلة ستكون من المنهاج بعيداً عن الافرع الخارجية او غير المفهومة وستكون مبسطة تلائم جميع المستويات العلمية"، لافتة الى ان "التصحيح سيكون في مراكز الفحص الخاصة بالسادس الابتدائي واعداد النتائج داخل تلك المراكز".

وأكملت ان "المراكز الامتحانية للثالث المتوسط ستكون ضمن الرقعة الجغرافية للطلبة". واختتمت بالقول: "الاسئلة ستكون مبسطة وتراعي الظروف التي يمر بها البلد".