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قيادي بالفتح:امريكا تحاول خلق نسخة داعشية جديدة من خلال الهول


اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاربعاء، أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول خلق نسخة داعشية جديدة من خلال حمايتها لمخيم الهول السوري.

وقال الخدران في تصريح صحفي ان” مخيم الهول السوري والذي يضم اكثر من 30 الف نسمة يمثلون اكبر حزين بشري لداعش فهم عوائل قادته وعناصره التي هربت من مختلف مناطق العراق المحررة بالاضافة الى مناطق اخرى في سوريا وهو يضم جنسيات اجنبية وعربية”.

واضاف الخدران،ان” المخيم تحول الى مدرسة كبيرة لنشر فكر داعش الارهابي وما تسرب من تقارير صحفية واعلامية مؤخرا تدلل على خطورة مايحدث من تغلغل لفكر داعش وراء مجازر طالت مئات الالاف من العراقيين في السنوات الماضية”، مبينا أن “امريكا نحاول خلق نسخة جديدة من داعش من خلال حمايتها مخيم الهول السوري”.

واشار الى ان” عودة عوائل مخيم الهول السوري لاي بقعة على ارض العراق مرفوضة وماحصل في مخيم الجدعة قرب الموصل تتحمل وزره الحكومة مؤكدا بان ديالى وهي احدى المحافظات المحررة ترفض بشكل قاطع اي خطوة بهذا الاتجاه”. 

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