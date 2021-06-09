في ثاني عملية خلال ساعات.. احباط محاولة تفجير عجلة مفخخة قرب مدخل قضاء حديثة

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باحباط محاولة تفجير عجلة مفخخة بالقرب من مدخل قضاء حديثة غربي الانبار ، بعد ساعات على احباط هجوم مشابه في قضاء رواة.

وقال المصدر إن “القوات الامنية احبطت محاولة تفجير عجلة مفخخة بكمين، بعد ان رصدت ارهابيين يقومون بتفخيخ عجلة وركنها بالقرب من مدخل قضاء حديثة غربي الانبار”.

وأضاف، أن “العجلة المفخخة تعود لاثنين من المطلوبين لدى القوات الامنية بتهمة 4/ إرهاب”، مبينا ان “كاميرات المراقبة الامنية رصدت مكان وجود العجلة قبل تفجيرها فيما تحركت قوة من فرقة معالجة المتفجرات وقامت باطال مفعولها”.

يشار الى ان القوات الامنية أحبطت، ظهر اليوم الأربعاء، عجلة مفخخة في صحراء قضاء راوه غربي الانبار.