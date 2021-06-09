صادقون: العراق يمتلك اوراق ضغط كثيرة على تركيا

طالبت كتلة صادقون النيابية، الأربعاء، الحكومة الاتحادية بالتحرك نحو الأمم المتحدة ضد تركيا وتحركاتها داخل العراق.

وقال عضو الكتلة، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي انه” بالنظر للتمادي التركي داخل الأراضي العراقية اصبح لزاما على الحكومة الضغط عليها بالورقة الاقتصادية او الأمنية”.

وأضاف، ان” التجارة مع تركيا تكلف العراق سنويا 14 مليار دولار وجاء الوقت الذي يتم ردع تركيا وتطلعاتها في المناطق العراقية التي تريد السيطرة عليها وفرض هيمنتها”.

وأشار الى ان” بوابة الأمم المتحدة هي الورقة الثانية للعراق لانهاء واجبار غطرسة القوات التركية في بلادنا”