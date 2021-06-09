قيادي بالحشد: مخيم الهول غرفة عمليات إرهابية تم نقلها الى نينوى

أكد أمر لواء 30 في الحشد الشعبي شعيب ابو ياسين، الاربعاء، إن دعم وتمويل الارهاب ياتي عن طريق سوريا، مبينا ان إعادت عوائل الارهاب من سوريا الى العراق يشكل خطراً رئيساً لمحافظة نينوى .

وقال ابو ياسين في تصريح صحفي إن “نقل عوائل الارهاب الى محافظة نينوى هو انتكاسة إمنية جديدة كون تمويل الارهاب منبعه سوريا ومخيماتها“ مبيناً أن ”عوائل الارهاب تحمل فكرا داعشيا بامتياز“.

واضاف أن ” مخيم الهول في سوريا كان غرفة للعمليات والتخطيط الارهابي، ونقلهم الى محافظة نينوى يعني نقل الارهاب“.

وأشار الى أن ” الحشد الشعبي وعند عودة العوائل زج استخباراته في مخيماتهم واكتشوا إنهم ما زالوا على خطى ابيهم ويحملون فكراً داعشياُ بامتياز “.

يذكر إن الحكومة نقلت عوائل الارهابيين من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في نينوى بصفة فردية دون علم البرلمان واعضاءه