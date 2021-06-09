الأخبار

النزاهـة: استقدام رئيس مجـلـس محافظـة صـلاح الـدين و15 عضواً في قضيَّة إعادة موجودات


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استـقدامٍ بحقِّ رئـيس وأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٢٩/ ٢) من قانون العقوبات العراقي.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان  بإصدار محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من رئيس مجلس المحافظة و(15) من أعضائه"، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة قضيَّة الامتناع من إعادة العجلات التي بذمَّتهم بعد انتهاء مُدَّة عملهم في مجلس المحافظة.

وتابعت الدائرة أنَّ "الأمر شمل أيضاً ثلاثة رؤساء مجالس محليَّةٍ في ناحية يثرب وتكريت والدجيل، وعضو مجلسٍ محليٍّ في بلد، إضافةً إلى مُوظَّفٍ قانونيٍّ، على خلفيَّة التهمة والمادَّة القانونيَّـة ذاتها".

وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة. إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد التعاقد معهم.. التربية توجه دعوة لإدارات المدارس تخص المحاضرين
قيادي بالحشد: مخيم الهول غرفة عمليات إرهابية تم نقلها الى نينوى
النزاهـة: استقدام رئيس مجـلـس محافظـة صـلاح الـدين و15 عضواً في قضيَّة إعادة موجودات
النزاهة: القبض على مدير الرعاية الاجتماعيَّة في ميسان بتهمة الرشوة
احباط عملية ارهابية بعجلة مفخخة في الانبار
بشرط.. ايران تلغي تأشيرات الدخول مع العراق
الاعلام الامني: القبض على عدد من المتهمين بمشاجرة مسلحة في البصرة
ارتفاع في الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
الاعرجي ويار الله يبحثان تعزيز الأمن والجهد الاستخباراتي
المفوضية تستبعد 135 مرشحا للانتخابات المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك