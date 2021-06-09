احباط عملية ارهابية بعجلة مفخخة في الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، احباط عملية ارهابية بعجلة مفخخة في محافظة الانبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان ، ان "الاستخبارات العسكرية احبطت عملية ارهابية بعجلة مفخخة في الانبار".

واضاف البيان ان "العملية تمت وفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية الى مفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، التي اكدت وجود عجلة مفخخة مخبأة بأحد الاوكار في قرية محيريجة بصحراء راوة، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية بمحافظة الانبار".

وتابع انه "وعلى اثر تلك المعلومة تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وباسناد قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثامن وتمت مداهمة المخبأ والاستيلاء على العجلة المفخخة"، مشيرة الى ان مفارز هندسة الفرقة قامت بإخراج العجلة وتفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر".