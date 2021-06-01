نائب: المناطق المحررة معرضة لتوترات أمنية نتيجة عودة عوائل داعش الارهابي

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية يوسف محيي ، الثلاثاء، من ظهور توترات أمنية واجتماعية في المناطق المحررة نتيجة قرار إعادة عوائل داعش الى نينوى.

وقال محيي في حديث صحفي إن “مخيم الهول ملف حساس للغاية وقد يسبب في خلق توترات أمنية داخلية في العراق خاصة في المناطق المحررة، لان هناك رفض من ذوي ضحايا داعش بشأن عودة من تلطخت ايديهم بدماء ابناهم وذويهم ودمروا ممتلكاتهم، كما في سنجار وغيرها من المدن المنكوبة”.

وأضاف، أن “على الجهات المختصة ان تدرس بعناية شديدة وتدقق قوائم اسماء العوائل العراقية الموجودة في الهول، وان ترى مستوى تغلغل الافكار المتطرفة فيها، لانه ليس من المعقول اعادة تلك العوائل دون معالجة افكارها، لانه سيكون مجارفة”.

كشف رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني، الثلاثاء، عن وجود اكثر من 30 الف داعشي من مختلف المحافظات العراقية في مخيم الهول في سوريا، مشيرا الى نقلهم لمخيم الجدعة يمثل قنبلة موقوتة تهدد البلاد.