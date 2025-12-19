الامين العام لجامعة الدول العربية يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين

رحب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ، اليوم الجمعة، بانتخاب برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، حيث ذكر ابو الغيط في تغريدة له على منصة (X)، "أرحب بانتخاب الصديق العزيز، والسياسي العراقي والعروبي المخضرم برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة".

كذلك أضاف: "اتمني له التوفيق والنجاح، وكلي ثقة في أنه سيوظف خبراته العميقة والمعتبرة من أجل تخفيف أزمات اللاجئين في العالم وبشكل خاص في منطقتنا العربية التي تعاني حاليا اكثر من غيرها".