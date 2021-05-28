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عندما ينعق حرامي الجبل .... عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعي ان هناك قوات غير منضبطة تابعة للحشد تعيق الاتفاق بين بغداد واربيل


من المثير للسخرية والقرف ان يتحدث السراق حول الشرف والاستقامة والعدالة ومصداق ذلك ما قاله احد نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ادعى ان هناك قوات غير منضبطة تمنع الاتفاقات الامنية بين بغداد واربيل وياتي حديثه متزامنا بعد اعتقال احد قادة الحشد الشعبي بتهم واهية حاسبا ان الحشد الشعبي ضعفت شوكته وبالتالي يمكن له ان ينشر تصريحات صحفية تتطاول عليه 

حيث اتهم هذا النكره المعتوه وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويدعى ريبين سلام، "قوات غير منضبطة" بإعاقة تنفيذ الاتفاقات الأمنية ما بين بغداد واربيل.

وقال سلام نشرته له لـ السومرية، إن "الجانب الكردي يلتزم باتفاقاته الأمنية مع الحكومة المركزية، لكن هناك قوات غير منضبطة وخارجة عن إرادة القائد العام للقوات المسلحة يعيقون تنفيذ الاتفاقيات لاسيما من اتفاقية سنجار".

وادعى إلى "وجود تعاون بين قوات البيشمركة والقوات العراقية "الرسمية" متمثلة بالجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب، في بعض المناطق".

وبين، أن "توزيع غرف العمليات المشتركة سيكون كالأتي: غرفة في ديالى واخرى في كركوك، وفي سنجار لا زال الانتظار لإخلاء المنطقة من "قوات غير منضبطة تابعة للحشد وحزب العمال".

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عندما ينعق حرامي الجبل .... عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعي ان هناك قوات غير منضبطة تابعة للحشد تعيق الاتفاق بين بغداد واربيل
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