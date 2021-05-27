النائب عامر الفايز : قوى المقاومة جديرة بتحجيم وانهاء وجود ارهابيي الهول

اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، الخميس، ان قوى المقاومة والحشد الشعبي جديرة بتحجيم وانهاء وجود ارهابيي مخيم الهول المنقولين للداخل العراقي، لافتا الى ان عائلات الارهاب تمثل “سكين خاصرة” للعراق وامنه.

وقال الفايز في تصريح صحفي ان “دخول ارهابيي مخيم الهول الى العراق تمثل خطوة تلحق ضررا كبيرا بالشعب، ومن المؤسف قبول الحكومة بنقل هؤلاء الارهابيين من سورية للعراق”.

واضاف ان “الحكومة لاتمتلك سلطة القرار الكامل حول دخول عوائل داعش الارهابية من سورية للعراق، خصوصا وان هذه العائلات ستمثل (سكين خاصرة) للعراق وشعبه وللامن”.

وأوضح الفايز، ان “قوى المقاومة جديرة بتحجيم هؤلاء الارهابيين وتقضي على وجودهم داخل العراق، وخصوصا اصحاب الجنسيات غير العراقية”.