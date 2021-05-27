اهالي ميسان : تذبذب وانقطاع التيار الكهربائي تسبب بتلف اجهزتنا الكهربائية .

ميسان / ظاهر العقيلي

أكد عدد من مواطني محافظة ميسان بان التذبذب الحاصل في التيار الكهربائي تسبب باعطال كثيرة في الاجهزة الكهربائية المنزلية خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى ٤٥درجة مئوية .

وقال المواطنون ان ازمة انقطاع التيار الكهربائي الأزلية لازالت كما هي دون اي حلول ناجعة وان ساعات التجهيز تعتبر بمثابه منه علينا من الحكومة وكأننا نعيش في بلد فقير وليس فيه اي موارد اقتصادية .

واضاف المواطنون ان موضوع تجهيز التيار الكهربائي لا زال يراوح في مكانه ولا يوجد اي مقومات تلوح بالافق لتطوير انتاج الطاقة الكهربائية حيث تعاني اغلب دوائر الصيانة من عدم وجود مواد او ادوات احتياطية من اسلاك ومحولات واعمدة وان عملية اصلاحها عمليات ترقيعية وغير جيدة وتفتقر الى عدم وجود حتى اليات كافية للصيانة .

واختتم المواطنون نطالب الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء بانصاف محافظتنا التي تعتبر المغذي الرئيس للاقتصاد العراقي بانتاجها النفطي الكبير ولابد لوضع حلول عاجلة وتهيئة لوازم اصلاح اعطال المحولات والاسلاك واعمدة وغيرها من ضروريات تجهيز التيار الكهربائي .