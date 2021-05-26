إحالة ضابط ومنتسب في الاستخبارات الى التحقيق بشأن تفجير حديثة

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باحالة ضابط في الشرطة ومنتسب، على خلفية تفجير عجلة مفخخة في قضاء حديثة بالانبار.

وقال المصدر إن “اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات حادثة انفجار عجلة مفخخة وسط قضاء حديثة غربي الانبار، يوم امس، قررت إحالة ضابط ومنتسب في الاستخبارات الى التحقيق، لتقصيرهما في احباط التفجير وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لكشف الجريمة قبل وقوعها “.

وأضاف، أن “العجلة التي تم تفجيرها تعرضت لسرقة من عناصر داعش الارهابي، وتم العثور عليها في منطقة جزيرة حديثة بعد تفخيخها، الا ان صاحب العجلة لم يعرف انها مفخخة وقام بإدخالها الى القضاء، دون قيام القوات الامنية بالتحقيق وفحص العجلة، والتأكد منها قبل دخولها الى داخل القضاء “.

يشار الى ان عجلة مفخخة انفجرت “يوم امس” وسط قضاء حديثة غربي الانبار ما ادى الى اصابة 10 أشخاص.