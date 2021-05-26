ما علاقته بالقوات الامريكية؟.. تفاصيل اعتقال قاسم مصلح

كشف مصدر أمني، الاربعاء، تفاصيل اعتقال قائد الحشد الشعبي في شرق الانبار، قاسم مصلح، من قبل قوات مكافحة الارهاب مسنودة بقوة امريكية.

وقال المصدر إن “قائد حشد شرق الانبار قاسم مصلح رفض قبل أيام دخول قوة امريكية من منطقة البو كمال الى المناطق الغربية، ما اثار الجانب الامريكي واعتبر تصرفه خارج ارادة القوات الامريكية “.

وأضاف، أن “مصلح رفض ولمرات عديدة اوامر القوات الامريكية، التي تتحرك بشكل يومي بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا”، مبينا أن “اي تعاون بين قوات الحشد الشعبي وحركة القوات الامريكية غير وارد، ويعد مرفوضا من قبل قائد الحشد الشعبي قاسم مصلح”.

يشار الى ان قوة امنية مسنودة بقوة امريكية اعتقلت، في وقت سابق من صباح اليوم، قائد الحشد الشعبي لشرق الانبار، قاسم مصلح في منطقة الدورة ببغداد من دون معرفة دواعي عملية الاعتقال.