قوات من الحشد الشعبي تتجمع قرب بوابة الخضراء وتطالب بإطلاق سراح “مصلح”

تجمعت قوات من الحشد الشعبي، الأربعاء، قرب بوابة الخضراء، وسط بغداد للمطالبة بإطلاق سراح قاسم مصلح.

وقال مصدر صحفي إن عددا من الوية الحشد الشعبي تجمعت بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء، القريبة من الجسر المعلق.

وأضاف، أن المتجمعين طالبوا بإطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقبيل ذلك، أفاد مصدر أمني بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، انتشرت بشكل كبير داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

يشار الى ان قوة امنية مسنودة بقوة امريكية اعتقلت، في وقت سابق من صباح اليوم، قائد الحشد الشعبي لشرق الانبار، قاسم مصلح من دون معرفة دواعي عملية الاعتقال.

والمنطقة الخضراء، هي منطقة شديدة التحصين تمتد على مساحة 10 كيلومترات، وهي مقر الدولة من حكومة والجيش، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أُخرى.