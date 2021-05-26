السليمانية واربيل تتبادلان الاتهامات بعد خلاف مالي واداري

نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، امتناع ادارة محافظة السليمانية عن تسليم وارادتها المالية لحكومة اقليم كردستان، فيما تتصاعد حدة الاتهامات بين اربيل والسليمانية بشان الايرادات، في وقت اتهمت بعض الاطراف الحزبية المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد بالاستحواذ على مقدرات الجمارك في السليمانية.

ونقل موقع الاتحاد الوطني في تقرير عن عضو البرلمان عن كتلة الاتحاد سركو آزاد قوله ان ” التصريحات التي اطلقها بعض البرلمانيين عن عدم تسليم واردات محافظة السليمانية الى حكومة اقليم كوردستان كاذبة وان تلك التصريحات التي اطلقها بعض البرلمانيين عن ورادات محافظة السليمانية غير صحيحة”.

واضاف ان “واردات المنافذ الحدودية وباقي الدوائر تستلم من قبل وزارة المالية وهناك مؤسسات حكومية تقوم باستلام تلك المبالغ ولايوجد اي حزب يسيطر على الواردات في محافظة السليمانية كما ادعى بعض البرلمانيين”.

واوضح ان “الواردات تدخل في حساب البنوك والمؤسسات الحكومية وترسل مباشرة الى خزينة وزارة المالية لايوجد اي شخص او طرف يقوم باستلام تلك الايرادات، ومحافظة السليمانية تسلم جميع ايراداتها من المنافذ الحدودية وباقي الدوائر بشكل منتظم الى حكومة اقليم كردستان.

من أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كوردستان زياد جبار، تسليم محافظة السليمانية اكثر من 571 مليار دينار من ايرادات المحافظة الى خزينة حكومة اقليم كوردستان خلال 4 اشهر.

وقال زياد جبار ان “المحافظة سلمت 161 مليار دينار الى خزينة الحكومة خلال الشهر الاول من العام الجاري، كما سلمت المبلغ نفسه في الشهر الثاني وهي من عائدات المحافظة”.

واضاف ان “المحافظة سلمت اكثر من 133 مليارا و400 مليون دينار من ايراداتها الى الحكومة خلال الشهر الثالث، كما سلمت ايرادات الشهر الرابع والتي بلغت 116 مليار دينار”.

وبحسب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان فإن “السليمانية تكون بذلك قد سلمت 571 مليار دينار الى خزينة حكومة اقليم كوردستان خلال الاشهر الاربعة من العام الجاري، وهي ايرادات محافظة السليمانية”