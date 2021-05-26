النائب حامد عباس الموسوي : الكاظمي أصبح أداة أمريكية لتدمير الحشد الشعبي

اتهم النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي، الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بأنه أداة أمريكية لتدمير الحشد الشعبي.

وقال الموسوي، في بيان إن “عملية اعتقال الحاج قاسم مصلح قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي، استهداف مدروس ومؤامرة مفضوحة لتحطيم اسم ومكانة الحشد الشعبي “، مؤكدا أن “رئيس الوزراء الكاظمي أصبح العوبة امريكية واداة تامرية لانهاء الحشد الشعبي”.

وأضاف، أن “الكاظمي ومن معه من فريقه الامني يعملون لتنفيذ الخطة الامريكية الاسرائيلية في تدمير الحشد الشعبي “، محذرا من أن “الساعات القادمة ستشهد تداعيات خطيرة واستنكار شعبي وتضامن حشدي ضد هذه المؤامرة الدنيئة وضد هذا الاعتقال الباطل المفبرك”.

وأفاد مصدر مطلع، الأربعاء، باعتقال القائد بالحشد الشعبي قاسم مصلح بسبب رفضه دخول القوات الأميركية الى العراق بطريقة غير شرعية.

ولم يصدر من الجانب الرسمي الحكومي أي توضيح او تعليق بخصوص عملية الاعتقال هذه التي تعتبر سابقة في الأجهزة الأمنية العراقية.