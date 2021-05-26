“تقف خلفه رغبات دولية”.. النائب فالح الخزعلي: اعتقال مصلح بداية لنهاية الكاظمي

اعتبر رئيس كتلة السند الوطني النيابية، النائب فالح الخزعلي، الأربعاء، أن اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار قاسم مصلح، بداية لنهاية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

وقال الخزعلي، في تغريدة على “تويتر”، إن “اعتقال القائد في الحشد الشعبي قاسم مصلح بداية لنهاية وجود الكاظمي، على المستوى السياسي”.

وأضاف، أن “الاستهداف الممنهج للحشد تقف خلفه رغبات دولية”.

وخاطب الكاظمي بالقول: “لا تظاهراتكم ولا اعتقالاتكم غير المبررة ستؤدي الى تأجل الانتخابات المبكرة “.