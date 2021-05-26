النائب الفتلاوي: الحكومة تتحمل مسؤولية محاصرة الشعب اقتصاديا

حمل النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الأربعاء، الحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي للشعب بعد القرارات التي اتخذتها بشأن الدولار وحظر التجوال، لافتا الى ان البرلمان يتحرك حاليا لضمان تحسين الوضع الاقتصادي والقضاء على الفقر.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة تتحمل مسؤولية مايعانيه الشعب من تردي كبير للوضع المعيشي خصوصا بعد الاجراءات التي اتخذتها التي تتعلق بحظر التجوال الشامل خلال الايام الماضية وكذلك رفع سعر صرف الدولار”.

واضاف ان “ العراق يحتاج الى خطة انقاذ اقتصادية لتحسين مستوى دخل الفرد والقضاء على البطالة، وتخفيض الاسعار الى المستوى المقبول، الامر الذي يجب على الحكومة القيام به”.

وأوضح الفتلاوي، أن “هناك تحركات داخل البرلمان من اجل ضمان تغيير الواقع الاقتصادي للمواطن، وتحسين الوضع المعيشي بما يتلائم ومتطلبات المرحلة”.