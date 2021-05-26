بعد اعتقال قاسم مصلح.. القوات الامنية تغلق مداخل المنطقة الخضراء (صور)

أغلقت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بالتزامن مع اعتقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال مصدر صحفي ، ان "القوات الامنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والدخول فقط على الباجات، نتيجة التوتر الحاصل بعد اعتقال قاسم مصلح وتحسبا لأي طارئ".

وفي وقت سابق، افادت مصدر امني رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، باعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.

وقالت المصدر ، انه "بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف، اعتقلت قوة امنية قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح".