المطلبي: نقل مئات الدواعش الى العراق ينذر بسيناريو اسود

استغرب السياسي المستقل سعد المطلبي، الاربعاء، من سماح الحكومة العراقية باستقدام المئات من اسر افراد تنظيم “ داعش” الاجرامي السوريين من مخيم الهول الى العراق وسط صمت رسمي، مبينا ان انشغال الشارع والقوات الامنية في التظاهرات ينذر بكارثة.

وقال المطلبي في تصريح صحفي ان “الحكومة تقوم وسط سرية تامة بنقل المئات من اسر عناصر داعش الارهابي من سوريا الى العراق “.

واضاف ان “الخشية من اعادة احياء مشروع داعش وغيرها من المشاريع السوداء في ظل انشغال الشارع في التظاهرات”.

وأشار المطلبي الى ان “الحكومة مطالبة باصدار تقرير مفصل لتعريف الرأي العام عما يجري في نينوى من نقل للعناصر الارهابية وما هو مصريهم وهل سيتم مكافئتهم بعد تلك الجرائم المرتكبة”