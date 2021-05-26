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نائبة: الكاظمي غير قادر على توفير الامن لاجراء الانتخابات


استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، الاربعاء، نجاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في توفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مبينة ان الوضع الامني والسياسي في البلاد متدهور وهي بيئة غير صالحة لاجراء الانتخابات.

وقالت جودت  ان “اجراء الانتخابات مرهون بالأوضاع العامة امر مستبعد في ظل عدم قدرة الحكومة الحالية على توفير الامن وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد”.

واضافت ان “الساحة العراقية غير مهيئة، باستمرار اغتيالات تطال الناشطين، واستمرار عمليات مجاميع داعش الارهابية، وتزايد الاختراقات الامنية، والسلاح المنفلت”.

وأوضحت جودت ان” الحكومة اذا استطاعت تأمين اجواء امنة ديمقراطية، فان الانتخابات ستجري بموعدها، مستبعدة النجاح في ذلك”، مشيرة الى ان “بعض الكتل ترغب في تاجيل الانتخابات لحين حصول موعدها الدستوري”

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