الحشد الشعبي: نسعى لنقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة

أكد معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ابو علي الكوفي، الثلاثاء، على أهمية ذوي شهداء الحشد الشعبي ونقلهم من الطبقة الفقيرة للعيش الى المتوسطة من خلال تثبيتهم على العقود.

وقال الكوفي في تصريح صحفي إن “تثبيت ذوي شهداء الحشد الشعبي على الملاك الدائم او العقود هي ابسط ما نقدم لهم والى ابنائهم الذين استشهدوا من اجل البلد “ مشيراً الى أن ” تثبيتهم على الملاك او العقود هو حق ومطلب شعبي لهم ولابنائهم “.

وذكر ” نحن نسعى الى نقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة رداً للجميل ولما قدموه من تضحيات بدماء ابناءهم الزكية “.

وأشار الى أن ”حق التظاهر مكفول وخروج عوائل شهداء الحشد وتظاهرهم هو حق من حقوقهم مع الالتزام بحفظ هيبة الدولة وعدم التعدي عليها“.

وتظاهر عدد من أبناء عوائل شهداء الحشد الشعبي أمام حقل غرب القرنة1 (المحطة السابعة) شمال البصرة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود أو تثبيتهم على ملاك نفط البصرة معتبرين أنها أبسط حقوق قد يطالبون فيها .