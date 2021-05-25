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انفجار سيارة مفخخة في سوق حديثة بالأنبار ومعلومات عن اصابة ثلاث مواطنين
وكالة انباء براثا
67
2021-05-25
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