مدير عمليات وكالة "الأونروا" يعتذر من غزة

أعرب مدير عمليات وكالة "الأونروا" في غزة ماتياس شمالي، عن أسفه بسبب تصريح له "تسبب بألم وأذى لأهالي شهداء ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة".

وقال شمالي في تصريح إن "الملاحظات الأخيرة التي أدليت بها عبر التلفزيون الإسرائيلي أساءت وألحقت الأذى بأولئك الذين قتل وجرح أحد أفراد عائلاتهم خلال الحرب التي انتهت للتو"، مشيرا إلى "الأسبوعين الماضيين كانا مروعين بالنسبة لغزة وكل من يعيش فيها".

وأضاف: "أكرر تعازي الصادقة للعائلات التي فقدت أحباءها بشكل مأساوي، كما أنني أعبر عن فائق الاحترام والتضامن مع زملائي في الأونروا وعائلاتهم الذين عانوا من آلام وخسائر جسيمة".

وأكد أنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لقتل المدنيين، فأي مدني قضى نحبه يعني الكثير، حيث أن دفع الكثير من الأبرياء حياتهم ثمنا لهذه الحرب، ببساطة، أمر لا يمكن تحمله"، مشدد على أن "الدقة والحنكة العسكرية لا يمكن أبداً أن تكونا مبرراً للحرب".

وكان شمالي قال في وقت سابق: "الجيش الإسرائيلي لم يقصف أهدافا مدنية في غزة مع وجود بعض الاستثناءات، وأعتقد أن الضربات كانت أكثر دقة، ولكن كانت هناك خسارة بأرواح المدنيين".