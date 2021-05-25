صادقون: مواجهات المقاومة الفلسطينية والصهاينة كشفت عمالة الحكام المطبعين

بينت كتلة صادقون النيابية، ان حكام العرب “المطبعين مع الاحتلال الصهيوني ظهرت عمالتهم بشكل فاضح”.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح صحفي ان” الاحداث التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الغاصب كشفت الزيف والعمالة لحكام المطبعين مع الصهاينة وسكوتهم اكد هذا الامر”.

وأضاف، البلداوي، انه” رغم اشتداد المواجهة بين الطرفين نرى الاجتماعات لقيادات عربية مع الصهاينة إضافة الى تبادل العلاقات الدبلوماسية والزيارات المشتركة بين الطرفين”.

واشار الى انه ” حتى على المستوى الاقتصادي وخلال الفترة من التطبيع الى اليوم تم افتتاح شركات صناعية في البلدان التي طبعت إضافة الى حرية تنقل الصهاينة في البلدان المطبعة”