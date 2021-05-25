الاتحاد الوطني الكردستاني : تركيا تسيطر على مساحات من الأراضي العراقية بحجم دول خليجية

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن سيطرة القوات التركية على مساحات من الأراضي العراقية أكبر من حجم دول خليجية، فيما انتقد المواقف “الضعيفة” لبغداد واربيل تجاه ذلك.

وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في حوار إنه “ليس هناك اتفاقية بين العراق وتركيا لدخول القوات التركية وانما الاتفاقية كانت في زمن النظام السابق”، محذرا من أن “تركيا تريد ان تحتل جزء من الاراضي العراقية بحجة محاربة حزب العمال”.

وأضاف السورجي، أن “تركيا تزيد من قواتها داخل حدود اقليم كردستان وحتى في المناطق التابعة لحكومة بغداد في الشمال”، مؤكدا أن “موقف بغداد واربيل ضعيف تجاه التوغل التركي في الاراضي العراقية

ودعا السورجي الحكومة الاتحادية الى ضرورة “اخذ موقف جاد تجاه التوغل التركي”، مشيرا الى أن “الأراضي التي تسيطر عليها القوات التركية مساحتها اكبر من بعض دول الخليج”.