الشيخ جلال الدين الصغير : إرادة المقاومة تكتسب زخما في نصرها على الصهاينة بالرغم من الصعوبات المسلطة عليها

التعليقات

Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ... الموضوع :

الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة

Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ... الموضوع :

الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة

منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ... الموضوع :

أدخل وارسل تهنئة بالعيد

زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ... الموضوع :

فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين

ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ... الموضوع :

سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد

رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ... الموضوع :

الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني

اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ... الموضوع :

إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية

ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ... الموضوع :

لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!

Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ... الموضوع :

قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد