النائب ثامر ذيبان يبدي استغرابه من صمت اطراف سياسية تجاه التدخلات الامريكية

أبدى النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، الثلاثاء ، استغرابه من صمت بعض الأطراف السياسية عن التدخلات الخارجية تجاه سيادة العراق .

وقال ذيبان في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية تصمت أمام التدخلات الامريكية البريطانية التركية السعودية بالشأن الداخلي للعراق” .

وأضاف أن “تلك الأصوات ترتفع لو كان هناك تصريح من الجمهورية الإسلامية على سبيل المثال”، مشيرا إلى أن “صمت بعض الأطراف السياسية عن التدخلات الخارجية يفتح المجال لإثارة أزمات داخلية نحن غنى عنها”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي أكد في وقت سابق، ان استمرار صمت الحكومة سيدفع تركيا الى تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية داخل العراق، لافتا الى ان الاقليم يجب ان يكون له دور في حماية الاراضي العراقية من التواجد التركي.