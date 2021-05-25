اعتقال اشخاص يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 4 اشخاص يحملون اسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ، ان "قوات حفظ النظام القت القبض على اربعة افراد مندسين قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد يحملون في حقائبهم اسلحة جارحة".

واضاف البيان ان "المندسين حاولوا اختراق الخطوط الامامية واحداث نوع من حالة الشغب والفوضى اثناء التظاهرات".

وختم البيان ان "قوات حفظ النظام قامت بتسليمهم الى الجهات المختصة".