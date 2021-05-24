اجتماع أمني لمناقشة خطط تأمين الانتخابات

بحثت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، الاستعدادات الجارية لتامين الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في تشرين الأول المقبل

وقالت اللجنة في بيان ان "الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ترئسا هذا المؤتمر في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي ووكيل جهاز الأمن الوطني وقائد القوات البرية، وقادة العمليات ومدراء الأجهزة الأمنية في العراق، بالإضافة إلى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف ومدراء المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات ضمنهم قادة الشرطة في إقليم كردستان العراق".

وجرى خلال الاجتماع، "مناقشة الاستعدادات الجارية لتامين الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد".

واشارت اللجنة الى انه "تمت مناقشة الامور الكفيلة بجعل العملية الانتخابية صحيحة وتأمين المراكز الانتخابية وتيسير حركة المواطنين اثناء الانتخابات ومعالجة المشاكل والخروقات التي من الممكن حدوثها".