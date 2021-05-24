النائب حسن سالم: امريكا والمنتفعين في السلطة يقودون مؤامرة لتأجيل الانتخابات المبكرة

اتهم النائب حسن سالم، الاثنين، امريكا والمنتفعين في السلطة، بقيادة مؤامرة لتاجيل الانتخابات المبكرة.

وقال سالم، في بيان ، إن “امريكا وهؤلاء المنتفعين يشتركون في هدف واحد، فامريكا تريد بقاء قواتها المحتلة لفترة اطول وتحقيق مصالحها والمنتفعين يريدون البقاء بالسلطة والاستحواذ على المناصب والمكاسب”.

ودعى الى “رفض هذه النوايا والمضي بالانتخابات المبكرة والتي كانت مطلبا للشعب العراقي الذي خرج بتظاهرات”.

وطالب الحكومة بـ “تنفيذ قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق وانهاء التدخلات في الشان العراقي”.