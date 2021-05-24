الأخبار

ضبط معمل للغش الصناعي و صهاريج محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب


اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن نشاطاتها الامنية المنجزة في عدد من المحافظات.

وقال الوكالة في بيان ان مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تم ضبط معمل يقوم بعملية الغش الصناعي في محافظة نينوى عن طريق جلب الدهون المستهلكة واضافة لها بعض المحسنات واستخدام عبوات بلاستيكية وجلكانات وبراميل لشركات اجنبية وتعبئة تلك الدهون فيها على انها دهون جديدة وذات مناشى عالمية ، كما وخلال ٧٢ساعة الماضية تمكنت المفارز اعلاه من ضبط عجلات نوع صهريج عدد ( ١٠) والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب ضمن قواطع المسؤولية بمختلف المحافظات

حيث تم ضبط العجلات اصولياً ولازالت الاجراءات مستمرة تحت اشراف القضاء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط معمل للغش الصناعي و صهاريج محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب
مسؤول بلدية الناصرية يسلم نفسه للقضاء بعد صدور امر قبض بحقة بتهمة هدر المال العام
الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات بحوزتها اكثر من 2000 حبة
الصحة تعلن الموقف الوبائي
تعليق جديد من وزير التربية بشأن الامتحانات النهائية للمدارس
وزير الخارجية الفلسطيني : بدأنا حركتنا الدبلوماسية من بغداد لأنها تمثل العمق العربي
الاعرجي يدعو لتعاون دولي للقضاء على الجماعات الارهابية
اكاذيب جديدة .... الكهرباء تكشف عن موعد زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية
استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار
مصدر امني: هجوم إرهابي اسفر عن اصابة اربع جنود في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك