مسؤول بلدية الناصرية يسلم نفسه للقضاء بعد صدور امر قبض بحقة بتهمة هدر المال العام

افاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار اليوم بأن مدير بلدية الناصرية سلم نفسه للجهات القضائية بعد صدور امر قبض بحقه.

وذكر المصدر ان مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي سلم نفسه لمكتب تحقيقات النزاهة في المحافظة لغرض تسييره الى محكمة نزاهة ذي قار بعد صدور امر قبض بحقه بتهمة اهدار المال العام.

وبين المصدر ان الصافي مع مجموعة مهندسين في البلدية متهمون بالهدر في المال العام لمشروع تطوير الجزرات الوسطية في الناصرية مركز المحافظة