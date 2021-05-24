الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات بحوزتها اكثر من 2000 حبة

اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة اليوم الاثنين، القبض على افراد عصابة تقوم بترويج المخدرات في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة ان مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن ونتيجة للجهود ألامنية المتواصلة ووضع الخطط المحكمة وبمهنية عالية استطاعت القبض على عصابة متخصصة بتجارة المخدرات مكونة من ثلاثة أشخاص يرومون القيام بالمتاجرة بهذه الحبوب داخل المدينة ،

حيث راقبت مفارز قسم شؤون المخدرات الأشخاص الثلاثة وتتبع تحركاتهم بمتابعة مدير القسم حتى ضبط بحوزتهم كمية كبيره من الحبوب المخدرة عددها ( 2432) حبه تم ضبطها اصوليا بموجب محضر ضبط ،

فيما إعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة وجلبها من خارج المحافظه وبيعها داخل محافظة كربلاء المقدسة لتتم إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .