تعليق جديد من وزير التربية بشأن الامتحانات النهائية للمدارس

اكد وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الاثنين، أن موعد امتحانات الصفوف المنتهية سيتم تحديده قريباً جداً.

وقال مخلف في تصريح ان "الصفوف المنتهية مستمرة في مجال التعليم الالكتروني والطلاب يحصلون على الدروس من خلال المنصات التعليمية ومن خلال مشروع التلفزيون التربوي (مدرستي)"، مشيراً الى أن "جميع الصفوف غير المنتهية موجودة من خلال المنصات والتلفزيون التربوي".

واشار وزير التربية الى أن "الصفوف غير المنتهية لم يحدد لها لغاية الآن الامتحان حضورياً أو أي شكل من الاشكال الاخرى"، موضحاً أن "الصفوف المنتهية وهي السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي سيتم تحديد موعد الامتحانات في وقت قريب جدا وسيتم فسح المجال للطلاب للاستعداد للامتحانات".