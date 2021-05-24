وزير الخارجية الفلسطيني : بدأنا حركتنا الدبلوماسية من بغداد لأنها تمثل العمق العربي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين دمر شبكات الطرق والكهرباء، فيما أشار إلى أن الحركة الدبلوماسية الفلسطينية بدأت من بغداد لأنها تمثل العمق العربي.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي، "بدأنا حركتنا الدبلوماسية من بغداد لأنها تمثل العمق العربي". وأضاف "يجب أن نسعى لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تكرار العدوان على غزة والقدس".

وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي دمر شبكات الطرق والكهرباء"، مبيناً أن "إسرائيل فرضت حصاراً خانقاً يستهدف مليونين من أهالي غزة".

وشدد المالكي، على أنه "لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

ووصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، العاصمة بغداد في زيارة رسمية، يوم أمس الأحد.