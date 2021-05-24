مصدر امني: هجوم إرهابي اسفر عن اصابة اربع جنود في كركوك

افاد مصدر أمني، الاثنين، بحدوث هجومين ارهابيين في منطقة الصفرة شمال كركوك ومنطقة داقوق جنوب كركوك اسفرا عن اصابة 4 اشخاص من قوات الجيش والشرطة.

وقال المصدر إن “هناك هجوم من تنظيم داعش الارهابي في منطقة الصفرة شمال كركوك اسفر عن اصابة اثنين من الشرطة الاتحادية“ مبيناً ” أن هناك هجوم اخر في داقوق جنوب كركوك في نفس الساعات ادى لاصابة اثنين من الجيش العراقي“.

واكد أن ”هناك تحركات كثيرة في محافظة كركوك من تنظيم داعش الارهابي وهجوم متكرر على القطعات العسكرية في الليل“.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد خروقات أمنية كثيرة واوضاع مضطربة في الفترة الاخيرة.