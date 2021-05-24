الشيخ همام حمودي: العشائر لعبت دورا محوريا في التغيير وعليها حفظ السلم الاجتماعي

أكد الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ان العراق بلد ذو طابع عشائري، ولعبت عشائره دورا محوريا في التغيير ابتداء من ثورة العشرين، واحداث صفر، والانتفاضة الشعبانية، وفي الدفاع عن السيادة الوطنية أبان غزو داعش. وشدد، خلال لقائه اليوم بالشيخ جفات نجم عبد آل صياح شيخ عشائر البو احسان، على ضرورة ان تعزز العشار دورها في مساندة الجهد الحكومي في حفظ السلم الاجتماعي، ونبذ الممارسات الخاطئة التي تسيء لمكانتها، منوها الى ضرورة ايلاء المحافظات الوسطى والجنوبية مزيدا من الاهتمام في تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات.

من جهته، أكد الشيخ آل صياح التزام العشائر بتوجيهات المرجعية في تعزيز روح التكافل والوحدة ، والتفاني في الدفاع عن الوطن.