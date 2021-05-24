تحذير نيابي للحكومة من الانصياع للأميركان في قضية جدولة الانسحاب

حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , حكومة الكاظمي من الانصياع الى مماطلة الامريكان في قضية جدولة الانسحاب من القواعد العسكرية , مؤكدا ان بيان المقاومة جدي وليس حبرا على ورق.

وقال جابر في تصريح نقله موقع المعلومة ان ” بيان المقاومة العراقية رسالة شديدة لحكومة الكاظمي للضغط على المفاوضين من كلا الجانبين للإسراع بجدولة انسحاب القوات القتالية الامريكية من القواعد العسكرية داخل الأراضي العراقية ” .

وأضاف ان ” البيان يؤكد بان مشاكل العراق السياسية والاقتصادية تقف خلفها الامريكان من خلال اعتمادها على القوة العسكرية القتالية داخل الأراضي العراقية فضلا عن الكم الهائل من موظفي الإدارة الامريكية داخل سفارتهم في بغداد ” , مطالبا بـ” تقليص عدد موظفي السفارة أيضا بما يتناسب مع المثيل الدبلوماسي العراقي في واشنطن وفق الأعراف الدبلوماسية ” .

وأشار جابر الى ان ” بيان المقاومة العسكرية ليس من باب الترويج الإعلامي وليس حبرا على ورق وانما حقيقة سوف يعرفها الامريكان اذا ما اصروا على البقاء ” .