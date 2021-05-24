الشيخ همام حمودي يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع باكستان وتنسيق إسلامي أكبر لدعم فلسطين

دعا الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الى أهمية تنمية العلاقات العراقية الباكستانية وتبادل الخبرات بين البلدين والشعبين، وتعزيز المصالح الاقتصادية خاصة في ظل الانفتاح الاستثماري العراقي.

جاء ذلك خلال استقباله للسيد د. السيد شفقت شيرازي، مسؤول العلاقات الدولية في حزب مجلس وحدة المسلمين، والذي بحثا فيه علاقات البلدين وتطورات الساحة الدولية.

وتناول الطرفان أحداث الساحة الفلسطينية، وما تحقق من نصر، وشددا على ضرورة إيجاد تنسيق أوسع بين الدول الاسلامية لدعم الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة عنجهية الاحتلال الاسرائيلي واستعادة وطنه المغتصب.