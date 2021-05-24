نائبة سنية : دعوة صالح لاصدار قانون استرداد الأموال دعاية انتخابية

اكدت النائبة عن تحالف تقدم زيتون الدليمي , الاثنين , ان دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مكافحة الفساد ليست بالجديدة, معتبرة ان ما طرحه صالح يدخل في باب الدعاية الانتخابية.

وقالت الدليمي في تصريح صحفي, ان “الكثير من النواب ناشدوا خلال الدورات الماضية بضرورة متابعة الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة الا ان ذلك لم يحصل بسبب عدم وجود إرادة حقيقية من قبل القوى السياسية”.

وأضافت، أن “هناك العديد من القوانين في درج البرلمانتتعلق بنفس المضمون ومنها قانون من اين لك هذا الذي يواجه معارضة واسعة داخل الكثير من القوى السياسية ” .

وأوضحت الدليمي، ان ” دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان بإصدار قانون يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة ليس بالجديد وبالامكان ان نصف الدعوة مجرد دعاية انتخابية مبكرة”.

ولفتت الى انه “من الصعب جدا العمل على تشريع هكذا قوانين لكوننا على أبواب الانتخابات التشريعية الجديدة , فضلا عن أسباب اخرى”