الموارد المائية تعلن عودة مناسيب دجلة والفرات الى وضعها الطبيعي

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عودة مناسيب نهري دجلة والفرات الى وضعهما الطبيعي، مشيرة الى ان هذه المناسيب ستزداد تدريجياً في الايام القادمة لتأمين مستلزمات الزراعة الصيفية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات عادت الى وضعها الطبيعي"، مشيرة الى انها "ستزداد تدريجياً في الايام القادمة لتأمين مستلزمات الزراعة الصيفية وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة الزراعة".

واضافت ان "الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات يكفي لتلبية كافة الاحتياجات سواء الزراعية والصناعية ومياه الشرب وايضاً الاحتياجات البيئية لمناطق أهوار جنوب العراق وشط العرب".